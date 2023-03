Il marchio “Rosso Vitulano” diventa un vino. Continua l’attività di valorizzazione del marmo rosso di Vitulano (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa cantina “La Fortezza” presenta in cava la bottiglia di vino targata “rosso Vitulano” per celebrare l’anniversario della morte di Luigi Vanvitelli. «Il nostro patrimonio storico e culturale arriva a tavola. Dal 2014 siamo impegnati nella valorizzazione del marmo di Vitulano e siamo davvero fieri di questo lavoro che ci vede oggi coinvolti con la Reggia di Caserta nella celebrazione dei 250 anni dalla morte di Vanvitelli» dichiara il Sindaco Raffaele Scarinzi. Lo scorso gennaio sono stati depositati i marchi “marmo di Vitulano” e “rosso Vitulano” proprio per tutelare un patrimonio storico e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa cantina “La Fortezza” presenta in cava la bottiglia ditargata “” per celebrare l’anniversario della morte di Luigi Vanvitelli. «Il nostro patrimonio storico e culturale arriva a tavola. Dal 2014 siamo impegnati nelladeldie siamo davvero fieri di questo lavoro che ci vede oggi coinvolti con la Reggia di Caserta nella celebrazione dei 250 anni dalla morte di Vanvitelli» dichiara il Sindaco Raffaele Scarinzi. Lo scorso gennaio sono stati depositati i marchi “di” e “” proprio per tutelare un patrimonio storico e ...

