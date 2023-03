Il Manchester United fa spesa a Torino? Allegri è terrorizzato (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Manchester United, la prossima estate, sembra intenzionato a scippare la Juventus; andiamo a vedere chi è il giocatore in questione. A fine stagione la Juventus dovrà fare diverse valutazioni; una riguarda, senza ombra di dubbio, il mercato. L’obiettivo dei bianconeri è quello di rinforzare la rosa per tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. La Juventus, però, deve fare attenzione anche alle possibili partenze; sono diversi i giocatori che rischiano di lasciare la Torino bianconero e tra questi troviamo, senza ombra di dubbio, Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa bianconera; Allegri difficilmente rinuncia a lui ma il rischio di doverne fare a meno il prossimo anno è piuttosto alto. LaPresseSul giocatore, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 marzo 2023) Il, la prossima estate, sembra intenzionato a scippare la Juventus; andiamo a vedere chi è il giocatore in questione. A fine stagione la Juventus dovrà fare diverse valutazioni; una riguarda, senza ombra di dubbio, il mercato. L’obiettivo dei bianconeri è quello di rinforzare la rosa per tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. La Juventus, però, deve fare attenzione anche alle possibili partenze; sono diversi i giocatori che rischiano di lasciare labianconero e tra questi troviamo, senza ombra di dubbio, Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa bianconera;difficilmente rinuncia a lui ma il rischio di doverne fare a meno il prossimo anno è piuttosto alto. LaPresseSul giocatore, ...

