Il Manchester United è in trattative avanzate per firmare “il prossimo Cristiano Ronaldo” per 89 milioni di sterline: rapporto (Di venerdì 10 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Manchester United è in trattative avanzate con il superagente Jorge Mendes per firmare “il prossimo Cristiano Ronaldo” per guidare il loro attacco. L’allenatore Erik ten Hag, ovviamente, ha avuto il vecchio Cristiano Ronaldo sui suoi libri in questa stagione, litigando in modo spettacolare con il portoghese, quando Ronaldo ha rilasciato un’intervista esplosiva a Piers Morgan prima della Coppa del Mondo. CR7 ha lasciato il Manchester United per la ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilè incon il superagente Jorge Mendes per“il” per guidare il loro attacco. L’allenatore Erik ten Hag, ovviamente, ha avuto il vecchiosui suoi libri in questa stagione, litigando in modo spettacolare con il portoghese, quandoha rilasciato un’intervista esplosiva a Piers Morgan prima della Coppa del Mondo. CR7 ha lasciato ilper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Non c’è assolutamente nessun senso logico, ma il Liverpool ha appena battuto il Manchester United 7-0. Si, non è u… - MRB_it : ?? | Vincono Roma e Juventus. Ok anche Siviglia e Manchester United #MondoRossoBlù #MRB #EuropaLeague - cirelligianluc : @_SR26_ L'anno scorso giocavano contro bodo glimt e feyenord. Se tu sei convinto che quella squadra possa battete u… - Benalex87 : RT @SFCToscana: Parola inglese del giorno: 11, Balderdash. La risposta ideale quando uno dice qualcosa senza senso. “Southampton will beat… - gab72boa : RT @Rossonerosemper: Comunque la Juve va in EL e trova il Friburgo, la Roma la Real Sociedad, noi due volte agli ottavi e trovati Arsenal e… -