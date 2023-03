Il magazine che pubblica solo foto (zoomate e coloratissime) di funghi (Di venerdì 10 marzo 2023) Se siete tra quelli che si sono appassionati alla serie HBO tratta dall’omonimo videogioco The last of us avrete di certo appreso dell’esistenza di una famiglia di funghi, i cordyceps, in grado di prendere il controllo degli organismi che li ospitano. Si stima che al mondo esistano un milione di specie di funghi ma, appunto, è solo una stima perché specie nuove vengono scoperte di continuo. Ci sono i funghi velenosi e quelli che diventano addirittura predatori ma, quello che la maggior parte delle persone ignora sui funghi, è la quantità incredibile di forme pazzesche che possono assumere. Max Mudie è un fotografo cresciuto sull’isola di Wight (Inghilterra) la cui ossessione – è lui stesso a definirla tale – per i funghi lo ha portato a specializzarsi nella loro ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 marzo 2023) Se siete tra quelli che si sono appassionati alla serie HBO tratta dall’omonimo videogioco The last of us avrete di certo appreso dell’esistenza di una famiglia di, i cordyceps, in grado di prendere il controllo degli organismi che li ospitano. Si stima che al mondo esistano un milione di specie dima, appunto, èuna stima perché specie nuove vengono scoperte di continuo. Ci sono ivelenosi e quelli che diventano addirittura predatori ma, quello che la maggior parte delle persone ignora sui, è la quantità incredibile di forme pazzesche che possono assumere. Max Mudie è ungrafo cresciuto sull’isola di Wight (Inghilterra) la cui ossessione – è lui stesso a definirla tale – per ilo ha portato a specializzarsi nella loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corradoformigli : Su Cutro occorrono un’indagine giudiziaria e una verifica politica. Inoltre, serve restituire alla Guardia Costiera… - Nino681239311 : RT @Arymiyy: Visto che abbiamo anche noi il magazine 'Elle' non è possibile fare una collaborazione con quello della Turchia insieme a Hand… - tipens0spesso : RT @RAPIDEBLU: Mina e Blanco che cantano insieme: ditemi che non è un sogno?????? - Arymiyy : Visto che abbiamo anche noi il magazine 'Elle' non è possibile fare una collaborazione con quello della Turchia ins… - falostesso : @JollyRoger____ sì i libri, i magazine, i deodoranti, ecc. servono tutti per il carattere di Ichi, ma puoi anche no… -