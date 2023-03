Il lusso Versace conquista Los Angeles con il suo fashion show

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 marzo 2023)Loscon il suoalla vigilia dell’attesissima Notte degli Oscar. Più sartorialità, e meno streetwear, voluta da Donatella. Eleganza tutta glamour per la nuova collezioneCollezione Autunno/Inverno 2023-2024– Ph Credit Emma Mcintyre e Getty Imagesha deciso di saltare le passerelle milanesi per volare direttamente in California, presentando la sua collezione autunno/inverno 2023-2024 a Loscon unotenutosi alla vigilia della Notte degli Oscar. Sulla terrazza del Pacific Design Center Donatella ha presentato una collezione dalla sensualità rétro, abbandonando lo streetwear per far ritorno a un eleganza fatta di alta sartorialità. Come ...