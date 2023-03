Il Lazio di Zingaretti non ha risolto il problema delle liste d'attesa negli ospedali sprecando fondi statali (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Lazio ha restituito al Ministero della salute gran parte dei fondi stanziati dal Governo per l’abbattimento delle liste di attesa per visite e controlli medici. Ma se pensate che questo sia successo perché il problema è stato risolto con spese minori del previsto vi sbagliate di grosso: i tempi di attesa restano eterni ma i soldi, ben 39 dei 48 milioni a disposizione, sono stati mandati indietro. Avete capito bene. La vecchia amministrazione Zingaretti ha avuto in tasca quasi 50 milioni per risolvere il problema ma non ce l'ha fatta. Ed anche quei 9 milioni spesi sembrano essere stati spesi male. L’errore Il piano prevedeva l’utilizzo dei fondi per l’ottimizzazione dei turni del personale medico e ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilha restituito al Ministero della salute gran parte deistanziati dal Governo per l’abbattimentodiper visite e controlli medici. Ma se pensate che questo sia successo perché ilè statocon spese minori del previsto vi sbagliate di grosso: i tempi direstano eterni ma i soldi, ben 39 dei 48 milioni a disposizione, sono stati mandati indietro. Avete capito bene. La vecchia amministrazioneha avuto in tasca quasi 50 milioni per risolvere ilma non ce l'ha fatta. Ed anche quei 9 milioni spesi sembrano essere stati spesi male. L’errore Il piano prevedeva l’utilizzo deiper l’ottimizzazione dei turni del personale medico e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Il Lazio di Zingaretti non ha risolto il problema delle liste d'attesa negli ospedali sprecando fondi statali legg… - AntonellaRodin4 : @GiovanniPaglia Faccia un tweet a Zingaretti ex della regione Lazio che noi sappiamo lo sappiamo bene sulla nostra… - pbraghiroli : RT @Storace: Dal sito #7colli: ancora bacchettate a #Zingaretti per gli strani affari della giunta rossa del #Lazio - GandalfilGrigi1 : @romatristezza @Rinascimentorom @RegioneLazio Ambè,se pensi che il P.S. Ortopedico del CTO il sabato e la domenica… - _Giobs_ : @cdellaciana @Corriere Beh se a scuola di duo figlio è andata bene , ciò non significa che a livello di acquisti ce… -