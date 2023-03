Il governo dà una mano alle famiglie contro il caro bollette: arriva il bonus (Di venerdì 10 marzo 2023) Il caro bollette è uno dei temi più caldi per il governo di Giorgia Meloni. L'esecutivo lavora infatti ad un possibile ‘bonus famiglie' per mitigare gli effetti del caro energia. Il Mef starebbe studiando una nuova misura, per contrastare i rincari, che potrebbe partire da inizio luglio, modulata in base ai consumi e pensata per incentivare il risparmio energetico. Una tipologia di intervento sulla quale il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si era espresso positivamente già alla fine dello scorso anno. Gli uffici del Mef sono in attesa delle proiezioni di Arera sulla fattibilità del provvedimento. Sarebbe in corso di valutazione anche il rinnovo del bonus sociale, in scadenza il 31 marzo, confermando le attuali soglie Isee. Per le imprese, invece, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilè uno dei temi più caldi per ildi Giorgia Meloni. L'esecutivo lavora infatti ad un possibile ‘' per mitigare gli effetti delenergia. Il Mef starebbe studiando una nuova misura, per contrastare i rincari, che potrebbe partire da inizio luglio, modulata in base ai consumi e pensata per incentivare il risparmio energetico. Una tipologia di intervento sulla quale il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si era espresso positivamente già alla fine dello scorso anno. Gli uffici del Mef sono in attesa delle proiezioni di Arera sulla fattibilità del provvedimento. Sarebbe in corso di valutazione anche il rinnovo delsociale, in scadenza il 31 marzo, confermando le attuali soglie Isee. Per le imprese, invece, ...

