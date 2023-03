Il Giro ricorda Doris con una "pedalata" (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 21 maggio partirà da Basiglio fino all'arrivo di tappa a Bergamo. Mediolanum sponsor della maglia "miglior scalatore" per altri tre anni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 21 maggio partirà da Basiglio fino all'arrivo di tappa a Bergamo. Mediolanum sponsor della maglia "miglior scalatore" per altri tre anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rsimoni62 : RT @gfrisoli: Chiamano in causa l’Europa ma quando se ne discute non ci vanno. Un governo di #buffoni che prende in giro gli italiani. Lo r… - nicolewerlai : RT @gfrisoli: Chiamano in causa l’Europa ma quando se ne discute non ci vanno. Un governo di #buffoni che prende in giro gli italiani. Lo r… - GaiaTerra3 : RT @gfrisoli: Chiamano in causa l’Europa ma quando se ne discute non ci vanno. Un governo di #buffoni che prende in giro gli italiani. Lo r… - RebelForEver71 : @Rosalba_Falzone @LucaBizzarri Esatto. Ma l omuncolo nn ricorda quando prendeva in giro i non vaccinati. D altronde… - GiancarloBerar4 : @NatangeloM Ma con che faccia ti metti pure a ricorda l’anniversario. È un anno che con le tue vignette infami dife… -