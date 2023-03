Il Galatasaray non vuole mollare Icardi: pronta l'offerta al PSG (Di venerdì 10 marzo 2023) Icardi al Galatasaray è letteralmente rinato e ha attirato su di sé l'interesse di numerosi club fra cui anche il Milan. Secondo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023)alè letteralmente rinato e ha attirato su di sé l'interesse di numerosi club fra cui anche il Milan. Secondo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il #Galatasaray è primo con 6 punti sulla seconda Al 99% un altr’anno giocherà la #Champions La #Juventus sarà escl… - sportli26181512 : Il Galatasaray non vuole mollare Icardi: pronta l'offerta al PSG: Icardi al Galatasaray è letteralmente rinato e ha… - scaccomario1 : @Giusepp55243096 @ripjcx Il PS è errato. Mourinho non è stato un calciatore come lui, Allegri mai giocato praticame… - Giusepp55243096 : @scaccomario1 @ripjcx Cose a caso? Ti ho detto che con Galatasaray e Copenaghen non puoi uscire dalla champions, gr… - TUTTOB1 : Dalla Turchia: Pisa, il Galatasaray non fa sconti per Morutan -