Il frontale di Meloni con l' Ue | il CdS boccia la proroga delle concessioni balneari

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il Consiglio di Stato torna a esprimersi sulle: lo fa, ancora una volta, ribadendo la necessità di mettere a gara gli attuali demani entro la fine del 2023. La sentenza, depositata ieri e pubblicata lo scorso primo marzo, ha accolto il ricorso dell'Agcm (Autorità garante per la concorrenza e il mercato) contro il rinvio di ben dodici anni che il comune di Manduria, in provincia di Taranto, aveva decretato per i suoi stabilimenti nel 2021. Nel testo si legge che la norma contenuta nel ddl Milleproroghe approvato dal governo "si pone incontrasto" con la legislazione europea: il richiamo è, anche questa volta, alla direttiva Bolkestein che obbliga l'Italia alla messa in gara. La sentenza si conclude con un appello netto e inequivocabile: la norma del governo "va conseguentemente disapplicata da qualunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GraziaPaglini : RT @SiVisPacem1970: Se i nuovi scaglioni IRPEF sono questi #Lega #Salvini e #FdI #Meloni alle prossime elezioni tornano al 7% Ormai l'attac… - fabiogiannetti : RT @SiVisPacem1970: Se i nuovi scaglioni IRPEF sono questi #Lega #Salvini e #FdI #Meloni alle prossime elezioni tornano al 7% Ormai l'attac… - Sissijj14 : RT @SiVisPacem1970: Se i nuovi scaglioni IRPEF sono questi #Lega #Salvini e #FdI #Meloni alle prossime elezioni tornano al 7% Ormai l'attac… - MuredduGiovanni : RT @SiVisPacem1970: Se i nuovi scaglioni IRPEF sono questi #Lega #Salvini e #FdI #Meloni alle prossime elezioni tornano al 7% Ormai l'attac… - SiVisPacem1970 : Se i nuovi scaglioni IRPEF sono questi #Lega #Salvini e #FdI #Meloni alle prossime elezioni tornano al 7% Ormai l'a… -

'La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere si pone in... Leggi anche Concessioni balneari, la destra litiga e per i primi 100 giorni dellanon c'è niente da ...... "La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere si pone in... ma anche le nuove norme del Milleproroghe del governo(legge 14 del 24 febbraio 2023) vanno ...Il Pd vuole tornare centrale nel dibattito politico e per esserlo ha scelto lo scontro. ... Il piddino Gentiloni promuove il governo: nessuna rottura con Bruxelles

Il frontale di Meloni con l'Ue: il CdS boccia la proroga delle concessioni balneari Il Foglio

Governo Meloni bocciato sui balneari. Il Consiglio di Stato interviene ancora una volta e assesta un duro colpo all’esecutivo ...E boccia il governo Meloni: non si possono prevedere proroghe ... "La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata ...