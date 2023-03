Il finale di Buongiorno Mamma 2 su Canale5 il 17 marzo: le anticipazioni dell’ultima puntata (Di venerdì 10 marzo 2023) Il finale di Buongiorno Mamma 2 è già dietro l’angolo e venerdì prossimo, il 17 marzo, avremo modo di capire come andrà a finire. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Buongiorno Mamma 2 portano a galla un altro mistero che potrebbe gettare le basi di una possibile terza stagione che potrebbe essere già in cantiere alla luce degli ottimi ascolti ottenuti in queste settimane, Nel finale di Buongiorno Mamma 2 il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi scombussola di nuovo tutto e non solo la famiglia protagonista ma anche gli altri personaggi della serie. Le cose peggiorano quando vengono a galla i primi dettagli sulle tracce di DNA rinvenute sul cadavere, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildi2 è già dietro l’angolo e venerdì prossimo, il 17, avremo modo di capire come andrà a finire. Ledi2 portano a galla un altro mistero che potrebbe gettare le basi di una possibile terza stagione che potrebbe essere già in cantiere alla luce degli ottimi ascolti ottenuti in queste settimane, Neldi2 il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi scombussola di nuovo tutto e non solo la famiglia protagonista ma anche gli altri personaggi della serie. Le cose peggiorano quando vengono a galla i primi dettagli sulle tracce di DNA rinvenute sul cadavere, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nome1897 : RT @Quannetevech: Buongiorno, con la vicenda della figc che non vuole mostrare la carta che ci assolve da tutto e inguaia altri, C'È LA PRO… - Adenuricfla : RT @Quannetevech: Buongiorno, con la vicenda della figc che non vuole mostrare la carta che ci assolve da tutto e inguaia altri, C'È LA PRO… - MolestaProposta : RT @Quannetevech: Buongiorno, con la vicenda della figc che non vuole mostrare la carta che ci assolve da tutto e inguaia altri, C'È LA PRO… - Antonioholiday : RT @Quannetevech: Buongiorno, con la vicenda della figc che non vuole mostrare la carta che ci assolve da tutto e inguaia altri, C'È LA PRO… - Fab7080 : RT @Quannetevech: Buongiorno, con la vicenda della figc che non vuole mostrare la carta che ci assolve da tutto e inguaia altri, C'È LA PRO… -