Il festival musicale The Voice Over domenica 12 marzo a Castellaneta Marina

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 10 marzo 2023). Sull’entusiasmo del successo televisivo di RaiUno “TheSenior”, che ha spopolato in questo inverno 2023, la cittadina dicavalca l’onda dei consensi sempre maggiori che gli artisti45 stanno riscuotendo negli ultimi anni in televisione; da qui nasce l’iniziativa di “The”,che si svolgerà122023 presso l’Auditorium Stella Maris dialle ore 20:30. Il progetto è realizzato e messo in scena dal cast dello storico concorso di bellezza “Miss”, che come di consuetudine, tornerà nella prossima estate: la direzione ...