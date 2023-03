Il dolore di Marco Giallini, chi era la moglie Loredana: “Ho delle foto a casa, ma non le guardo mai” (Di venerdì 10 marzo 2023) Marco Giallini, con la moglie Loredana ha avuto una lunga storia d’amore iniziata nell’adolescenza, dalla quale sono arrivati i figli Rocco e Diego. Giallini e Loredana si conoscono appena quattordicenni: sembra sia stata la donna a corteggiarlo per tre anni. Una relazione iniziata timidamente dove per due anni come ha raccontato l’interprete di “Perfetti Sconosciuti” , “si sono solo sfiorati le mani” . Nel 1993 il matrimonio seguito dalla nascita cinque anni dopo di Rocco, seguito da Diego (2005). Marco Giallini, nel 2011 la morte della moglie Nel luglio 2011 in una giornata nella quale la moglie si stava preparando per la partenza delle vacanze insieme ai figli, il tragico episodio che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023), con laha avuto una lunga storia d’amore iniziata nell’adolescenza, dalla quale sono arrivati i figli Rocco e Diego.si conoscono appena quattordicenni: sembra sia stata la donna a corteggiarlo per tre anni. Una relazione iniziata timidamente dove per due anni come ha raccontato l’interprete di “Perfetti Sconosciuti” , “si sono solo sfiorati le mani” . Nel 1993 il matrimonio seguito dalla nascita cinque anni dopo di Rocco, seguito da Diego (2005)., nel 2011 la morte dellaNel luglio 2011 in una giornata nella quale lasi stava preparando per la partenzavacanze insieme ai figli, il tragico episodio che ...

