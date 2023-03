Il decreto contro gli scafisti (Di venerdì 10 marzo 2023) Cosa prevede il nuovo decreto del governo Meloni sull’immigrazione e quali sono le critiche che ha ricevuto. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Cosa prevede il nuovodel governo Meloni sull’immigrazione e quali sono le critiche che ha ricevuto. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Con il decreto contro le ONG approvato dal Governo italiano, la Guardia Costiera si ritrova a non poter contare sul… - lauraboldrini : #Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l’ha fatto: perché la Guardia Costiera, che ha mezzi inaffon… - fattoquotidiano : Un flashmob social contro il decreto Salva-Ilva: l’iniziativa dei tarantini per chiedere a Mattarella di non firmare - ProfiloChi : @marcofurfaro Visto che le pene sono più alta si andrà in contro ad un costo maggiore del viaggio per il disperato.… - raffaeleIo62 : Ennesimo show del #GovernoMeloni che dopo il decreto contro le #Ong (inutile) mostra la faccia feroce senza spiegar… -