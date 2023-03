Il Consiglio di Stato annulla la nomina del presidente del Tribunale di Palermo (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Consiglio di Stato conferma l’annullamento della nomina del presidente del Tribunale di Palermo. Con una decisione pubblicata oggi, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Lazio del 19 settembre 2022, annullando il provvedimento con cui il Csm aveva conferito ad Antonio Balsamo l’incarico direttivo di presidente del Tribunale ordinario di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dal magistrato aspirante all’incarico Piergiorgio Morosini. La decisione del Consiglio di Stato Come si legge nel comunicato del Consiglio di Stato: “La decisione chiarisce che il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildiconferma l’mento delladeldeldi. Con una decisione pubblicata oggi, la Settima Sezione deldiha confermato la sentenza del Tar del Lazio del 19 settembre 2022,ndo il provvedimento con cui il Csm aveva conferito ad Antonio Balsamo l’incarico direttivo didelordinario di, in accoglimento del ricorso proposto dal magistrato aspirante all’incarico Piergiorgio Morosini. La decisione deldiCome si legge nel comunicato deldi: “La decisione chiarisce che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Ringrazio l'Avvocato @GiorgioSpallone per la bella chiacchierata di questo pomeriggio. Evidenzierei due cose: - se… - fanpage : Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e co… - MarcelloChirico : La #FIGC non si presenterà al #Coni ma medita di ricorrere al Consiglio di Stato perché #Juventus, per avere access… - ARISTID80804496 : RT @fanpage: Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e contraddittor… - MaStep92__ : RT @ZZiliani: @84Darion La Juventus (col dirigente Cherubini) si è rivolta al TAR ma illecitamente: non ha aspettato il completamento dei 3… -