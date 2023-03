Il consiglio di Edoardo Tavassi per Antonella: il VIP incoraggia la gieffina a reagire (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Tavassi e il supporto per Antonella Fiordelisi: il VIP incoraggia la gieffina a reagire dopo l’uscita di Edoardo dalla Casa Per i vipponi e soprattutto per Edoardo Tavassi ieri sera è stata una puntata super impegnativa e movimentata. Il concorrente Tavassi è stato ammonito, mentre Edoardo Donnamaria è stato ufficialmente squalificato dal reality show. Nel momento in cui il concorrente Donnamaria ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia ad un passo dal gran finale, la sua fidanzata Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo. Leggi anche –> Verissimo, gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 Il consiglio del VIP per la coinquilina… La ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 marzo 2023)e il supporto perFiordelisi: il VIPladopo l’uscita didalla Casa Per i vipponi e soprattutto perieri sera è stata una puntata super impegnativa e movimentata. Il concorrenteè stato ammonito, mentreDonnamaria è stato ufficialmente squalificato dal reality show. Nel momento in cui il concorrente Donnamaria ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia ad un passo dal gran finale, la sua fidanzataFiordelisi ha avuto un crollo. Leggi anche –> Verissimo, gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 Ildel VIP per la coinquilina… La ...

