Il Comune di Roma incentiva le adozioni a 4 zampe per gli ospiti dei centri anziani (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma – Roma Capitale è impegnata a contrastare il randagismo e a migliorare la tutela e la dignità degli animali. Con questo obiettivo, la memoria di Giunta approvata lo scorso 2 marzo incentiva l'adozione di cani e gatti dei canili e gattili comunali da parte degli ospiti dei centri anziani che hanno molte attenzioni, tempo e cure da donare. "L'adozione di un cane anziano da parte di una persona anziana migliorerebbe la qualità di vita di entrambi, soprattutto dal punto di vista emotivo e relazionale", così si legge nel documento. L'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi spiega così l'iniziativa: "Abbiamo dato avvio, di concerto con l'assessora Funari, a questo progetto che è ora in sperimentazione e a cui vogliamo dare impulso e diffusione, nella convinzione che possa dare un ...

