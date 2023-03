“Il capitale dei piccoli centri” | lo chef Alessandro Fiacco | l’intervista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 marzo 2023) Affermarsi nel mondo del lavoro nel nostro paese è una sfida assai ardua, ma lo è ancor di più, se facenti parte di categorie cosiddette “speciali”. In realtà queste categorie di speciale non hanno assolutamente nulla, se non il fatto di essere accomunate da un destino che le vuole particolarmente sfortunate o meglio, discriminate. Secondo l’ultimo rapporto annuale del World Economic del 2020, l’Italia è al trentaquattresimo posto in termini di mobilità sociale. Il 67% dei figli di persone che non hanno un’istruzione secondaria superiore, mantiene lo stesso grado di educazione dei genitori e solo il 6% ottiene una laurea. Tale rapporto, rappresenta solo una delle tante evidenze che il nostro paese continua ad evidenziare: ossia che la ricchezza si tramanda attraverso l’albero genealogico più che per meriti personali. Ulteriori problematicità si verificano in base al genere, all’età, al ...