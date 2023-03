Il Bello del Giovedì sera 2023 vol. 9 (Di venerdì 10 marzo 2023) Conosci la tua squadra d’Europa League: Nizza Nessuno di voi immagino ricordi l’ultimo titolo vinto dal Nizza del campionato francese. Magari non eravate nemmeno nati. Era il 1959, il Nizza giocava sempre con la maglia a strisce rosse e nere e aveva appena vinto il quarto titolo di campione di Francia. La squadra era messa in campo con uno spregiudicato 4-3-3. In attacco Victor Nurenberg detto “Vic”, uno dei più grandi giocatori della storia del Lussemburgo, di certo una leggenda del Nizza. Coi nizzardi vince 4 titoli nazionali e una Coppa di Francia. L’anno dopo si permette persino di segnare una tripletta al Real Madrid in Coppa dei Campioni. Chiude la carriera allo Spora Luxembourg, club dalla curiosa assonanza con la più nota Rosa Luxembourg. Dopo il ritiro si è messo a lavorare al Casino di Nizza (che è come immagino la vita a Nizza: o giochi a calcio o lavori al Casino). ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 10 marzo 2023) Conosci la tua squadra d’Europa League: Nizza Nessuno di voi immagino ricordi l’ultimo titolo vinto dal Nizza del campionato francese. Magari non eravate nemmeno nati. Era il 1959, il Nizza giocava sempre con la maglia a strisce rosse e nere e aveva appena vinto il quarto titolo di campione di Francia. La squadra era messa in campo con uno spregiudicato 4-3-3. In attacco Victor Nurenberg detto “Vic”, uno dei più grandi giocatori della storia del Lussemburgo, di certo una leggenda del Nizza. Coi nizzardi vince 4 titoli nazionali e una Coppa di Francia. L’anno dopo si permette persino di segnare una tripletta al Real Madrid in Coppa dei Campioni. Chiude la carriera allo Spora Luxembourg, club dalla curiosa assonanza con la più nota Rosa Luxembourg. Dopo il ritiro si è messo a lavorare al Casino di Nizza (che è come immagino la vita a Nizza: o giochi a calcio o lavori al Casino). ...

