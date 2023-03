Il Belgio vieta TikTok a ministri e funzionari federali (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo le istituzioni Ue, gli Stati Uniti, il Canada e la Francia anche il Belgio ha deciso oggi di vietare ai ministri e ai funzionari pubblici federali di utilizzare TikTok su smartphone e computer a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo le istituzioni Ue, gli Stati Uniti, il Canada e la Francia anche ilha deciso oggi dire aie aipubblicidi utilizzaresu smartphone e computer a ...

