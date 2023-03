Il Barcellona rischia l’esclusione dalla Champions per danno di reputazione alla competizione (Marca) (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Barcellona potrà vedersi negato l’accesso alla prossima Champions League a causa della denuncia di corruzione, afferma Marca. Il giornale spagnolo sottolinea che “la Uefa si riserva sempre il diritto di non ammettere club che, avendo guadagnato la partecipazione alle competizioni europee, non soddisfino tutte le condizioni che i regolamenti delle suddette competizioni pongono sul tavolo”. I blaugrana quindi potrebbero vedersi negare l’acceso a causa dello scandalo Negreira, per non ledere i principi sportivi alla base della competizione. Marca scrive: “L’articolo quattro del regolamento sulla concorrenza non lascia spazio a dubbi. Questo articolo, infatti, entra in vigore per stabilire una linea di difesa dello spirito del gioco e, in particolare, dei valori che la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilpotrà vedersi negato l’accessoprossimaLeague a causa della denuncia di corruzione, afferma. Il giornale spagnolo sottolinea che “la Uefa si riserva sempre il diritto di non ammettere club che, avendo guadagnato la partecipazione alle competizioni europee, non soddisfino tutte le condizioni che i regolamenti delle suddette competizioni pongono sul tavolo”. I blaugrana quindi potrebbero vedersi negare l’acceso a causa dello scandalo Negreira, per non ledere i principi sportivibase dellascrive: “L’articolo quattro del regolamento sulla concorrenza non lascia spazio a dubbi. Questo articolo, infatti, entra in vigore per stabilire una linea di difesa dello spirito del gioco e, in particolare, dei valori che la ...

