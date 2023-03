Il 10 marzo di tre anni fa la Tac mobile a Seriate | dono dell’Accademia e di 15 imprenditori

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il 10di trefa, grazie all’intervento fondamentaledello Sport per la Solidarietà di Bergamo, all’ospedale Bolognini diarrivò dall’Olanda una tac: fu uno dei primi strumenti di lotta al Covid, che in quei giorni stava avanzando a velocità impressionante, lasciandosi alle spalle una scia di morte. Un impegno da 150.000 euro, grazie al supporto di una quindicina dinostri amici che si misero subito a disposizione per dare una mano al territorio martoriato dalla pandemia: bastarono poche telefonate per convincerli, ma il loro intervento fu quanto di più prezioso ci si potesse aspettare. Fu l’inesauribile GiovLicini a fare da capofila dell’iniziativa: con i tamponi che scarseggiavano, la possibilità di sottoporre ...