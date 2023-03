Idem il nuovo singolo di Gazzelle

(Di venerdì 10 marzo 2023) “E ho lasciato alcuni pezzi di meDentro le persone sbagliateQualcuno ha preso il meglioQualcuno ha preso il peggioE a volte fa davvero maleCosì tanto male che non sentoNemmeno più quasi dolore” Con queste strofe pubblicate su IG nei giorni scorsi,ci ha preparato all’uscita del suo” (Maciste Dischi/Artist First), disponibile da oggi ovunque . Il brano, prodotto da Federico Nardelli, arriva per tirarci finalmente fuori da quell’angolo buio in cui ci eravamo rifugiati. “parla di tanti momenti della mia vita. Dalla fine di una storia che mi ha lasciato al buio, all’inizio di qualcosa che mi ha restituito la mia luce. Dal crollo psicologico che ho attraversato un po’ di tempo fa, al riprendere la mia vita e la mia mente nelle mie mani – racconta ...

Venerdì 10 marzo Gazzelle torna con il suo nuovo singolo Idem (Maciste Dischi/Artist First), per tirarci fuori da quell'angolo buio in cui ci eravamo rifugiati. Questo nuovo racconto di vita è iniziato con Non lo dire a nessuno, brano con cui nei mesi scorsi Gazzelle ha...

Venerdì 10 marzo Gazzelle torna con il suo nuovo singolo Idem (Maciste Dischi/Artist First), per tirarci fuori da quell'angolo buio in cui ci eravamo rifugiati.Questo nuovo racconto di vita è iniziato ...