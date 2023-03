I vaccini raccomandati alle donne in gravidanza non sono pericolosi | né per la mamma né per il bambino E allora che senso ha farci un nuovo studio? Ha senso e come | perché Advance si propone di valutare gli effetti delle vaccinazione | e di alcuni farmaci | su chi una gravidanza l' ha già portata a termine

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tranquille questo non è un articolo “no vax”. E ci mancherebbe pure. Laè forse il momento più delicato della vita di una donna. Il corpo cambia così tanto che si forma una nuova struttura (la placenta) e, soprattutto, nasce una nuova vita (che poi piange tutta la notte, ma quando sorride…). Per questo la gestazione va tutelata e protetta al meglio. Eccoche vengono proposti nei nove mesipiù che sicuri. E anche i, se prescritti da uno specialista, posessere presi con tranquillità.dove è la novità? Da poco è partito un, “”, che analizza migliaia di dati ricavati, in modo anonimissimo, dache hanno partorito negli ultimi anni. O ...