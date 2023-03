I Sussex avrebbero confermato il titolo a Lilibet per vendicarsi della cacciata da Frogmore Cottage Scopri di più su Amica it

(Di venerdì 10 marzo 2023) Con la notizia dell’avvenuto battesimo, Meghan Markle ed Harry hanno definito per la prima volta‘principessa’. L’esperto Royal Richard Eden ritiene che la decisione non sia stata casuale… (foto Getty) Bisogna ammetterlo: Meghan ed Harry riescono sempre a trovare un modo per stare al centro dell’attenzione mediatica. Nei giorni in cui si iniziava a parlare sempre più dell‘imminente coronazione di re Carlo, ihanno riportato i riflettori su di sé con la vicenda del battesimo die l’ufficializzazione deldi «principessa»bambina. Una scelta, secondo alcuni, dettata dalla voglia deididel sovrano dopo essere stati «cacciati» da...

Così, di tutta risposta, iin autonomia "ricordato" che, dalla morte di Elisabetta, Lilibet è diventata principessa , e Archie principe . Ma vederci una provocazione, in un ...Tramite un loro portavoce infatti ihanno precisato che è un "diritto di nascita" di Archie ... Indiscrezioni riportano che Sua Maestà abbia detto a Harry che i suoi figliottenuto il ...Dopo la sua morte però in molti si sono chiesti come re Carlo e il resto della famiglia realereagito all'idea che i figlisarebbero diventati principe e principessa. L'interesse ...

I figli di Harry e Meghan Markle diventano Principe e Principessa. Re Carlo concede il privilegio ma ai Sussex non basta: “È un diritto di nascita”.Un esperto reale spiega come Harry fosse al corrente di ciò che avrebbe causato scegliendo per sua figlia il soprannome della defunta regina ...