"I poveri dovrebbero bruciare all'inferno", bufera sulla concorrente di "Pechino Express" (Di venerdì 10 marzo 2023) bufera su una concorrente di "Pechino Express" a 24 ore dalla partenza della nona edizione dell'adventure game registrata qualche mese fa. Nel cast figura anche l'avvocatessa-influencer Alessandra Demichelis che partecipa insieme alla collega Lara Picardi. Le due formano la coppia degli "Avvocati". 34 anni, torinese, Alessandra Demichelis è nota per il profilo Instagram "Dc Legal show" dove unitamente alla sua vita da avvocatessa mostra anche la sua passione per il lusso ostentando pranzi e cene in ristoranti stellati, borse firmate, calici di champagne. Lara Picardi e Alessandra Demichelis (Foto Instagram)Nelle scorse ore, qualcuno ha riesumato una vecchia diretta social dove Alessandra Demichelis parla con un amico, un imprenditore legato al mondo del vino e del pet-food, e si lascia andare ad ...

