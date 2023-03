I Pediatri di Famiglia in pensione a 72 anni: “Bene ha fatto il Governo, è fondamentale fare largo ai giovani” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Bene ha fatto il Governo a prevedere la facoltà per i Pediatri di Famiglia di andare in pensione a 72 anni, e non più a 70, ma per tutelare anche il turnover generazionale è necessario verificare in concreto se il prolungamento dell’attività di un collega, che potrebbe invece andare in pensione, risponde davvero ad una carenza registrata sul territorio. L’auspicio, in altre parole, è che il Pediatra convenzionato possa proseguire la propria attività professionale, oltre il tradizionale termine per il pensionamento, soltanto ove vi sia nell’ambito territoriale in cui opera una reale sofferenza assistenziale. E ciò in attesa dell’assegnazione della zona carente, che aprirà così le porte della Professione ai giovani ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) “haila prevedere la facoltà per ididi andare ina 72, e non più a 70, ma per tutelare anche il turnover generazionale è necessario verificare in concreto se il prolungamento dell’attività di un collega, che potrebbe invece andare in, risponde davvero ad una carenza registrata sul territorio. L’auspicio, in altre parole, è che il Pediatra convenzionato possa proseguire la propria attività professionale, oltre il tradizionale termine per il pensionamento, soltanto ove vi sia nell’ambito territoriale in cui opera una reale sofferenza assistenziale. E ciò in attesa dell’assegnazione della zona carente, che aprirà così le porte della Professione ai...

