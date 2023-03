I palestinesi in Italia: «Altro che Roma, Netanyahu va portato all’Aia» (Di venerdì 10 marzo 2023) Tante persone, centinaia, tantissimi giovani e le bandiere delle realtà che hanno aderito al presidio di ieri quasi ad abbracciare quelle palestinesi che si erano prese Piazza Madonna di Loreto. first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 marzo 2023) Tante persone, centinaia, tantissimi giovani e le bandiere delle realtà che hanno aderito al presidio di ieri quasi ad abbracciare quelleche si erano prese Piazza Madonna di Loreto. first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pace_aurelia : RT @Ferula18: Adolf Netanyahu è in visita in Italia. Dopo essersi compiaciuto nell'aver trucidato ennesime famiglie palestinesi lo accoglia… - Skelter_65 : RT @Ferula18: Adolf Netanyahu è in visita in Italia. Dopo essersi compiaciuto nell'aver trucidato ennesime famiglie palestinesi lo accoglia… - mcc43_ : RT @mcc43_: Non pare un exploit manovrato???Viaggio Netanyahu Italia: piloti che non vogliono volare, interpreti che non vogliono tradurre,… - giorssi_ : @MauroGiubileo Fratoianni è una zecca, può tranquillamente andare a fare da scudo umano ai terroristi palestinesi,… - eErgaOmnes : RT @Ferula18: Adolf Netanyahu è in visita in Italia. Dopo essersi compiaciuto nell'aver trucidato ennesime famiglie palestinesi lo accoglia… -