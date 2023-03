I nipoti di Elizabeth Taylor | Eccoli tutti

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 10 marzo 2023) La celebre star del cinemaha avuto una carriera sorprendente, che copre più di sei decenni. Ha avuto una vita personale ben parlata e ampiamente riportata, con la star che si è sposata otto volte. Ha avuto quattro figli e oggi i suoi diecisonocresciuti. View this post on Instagram A post shared by(@) LEGGI DI PIÙ: Figlio di Alain Delon è cresciuto ed è identico al padre LEGGI DI PIÙ: La nipote di Ingrid Bergman è cresciuta e le assomiglia tantissimo Abbiamo visto più e più volte immagini di figli di personaggi famosi che sembravano esattamente uguali ai loro genitori. Sembra praticamente che in alcuni casi potrebbero essere sorelle o ...