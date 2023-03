I mercati azionari sono gonfiati e la bolla può scoppiare anche senza bisogno della Fed (Di venerdì 10 marzo 2023) Le banche centrali sono accusate di mettere a rischio le borse, ma lo scoppio della bolla può avvenire anche se si ferma l’aumento dei tassi. Da anni gli esperti mettono in guardia sul fatto che i mercati azionari sono gonfiati. Si dice sempre che il crollo delle Borse potrebbe avvenire a causa dell’aumento dei tassi da parte delle banche centrali. Ma non è necessariamente detto che sia così. La bolla può scoppiare anche se i tassi scendono – IlovetradingL’aumento dei tassi decretato dalle Banche centrali da mesi mette in allarme le Borse di tutto il mondo. Quando i tassi aumentano le Borse possono avere una défaillance o ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 10 marzo 2023) Le bcentraliaccusate di mettere a rischio le borse, ma lo scoppiopuò avvenirese si ferma l’aumento dei tassi. Da anni gli esperti mettono in guardia sul fatto che i. Si dice sempre che il crollo delle Borse potrebbe avvenire a causa dell’aumento dei tassi da parte delle bcentrali. Ma non è necessariamente detto che sia così. Lapuòse i tassi scendono – IlovetradingL’aumento dei tassi decretato dalle Bcentrali da mesi mette in allarme le Borse di tutto il mondo. Quando i tassi aumentano le Borse posavere una défaillance o ...

