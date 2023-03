I Legnanesi tornano a Bergamo in grande stile | “Il nostro segreto? Una comicità semplice e pulita”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 marzo 2023). Loro non finiranno mai di stupirci. Sono un fenomeno unico nel panorama teatrale italiano ed europeo, una delle compagnie più longeve nelPaese, fondati nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco. Ma non è solo questo a renderli speciali: la loro è una ricetta che non passerà mai di moda. “Portiamo in scena una, diretta– spiega Antonio Provasio, regista dello spettacolo e co-autore insieme a Mitia Del Brocco –. Non serve la volgarità per far ridere”. Il loroè sicuramente la semplicità, che rende gli spettacoli accessibili ad un pubblico di ogni età. “All’inizio della mia carriera con Iricordo un pubblico composto principalmente da teste bianche – continua Provasio –. Ora la domenica ci sono tantissime famiglie che vogliono trascorrere ...