I funerali dei due piloti morti: "Con la loro manovra sventata una tragedia maggiore" (Di venerdì 10 marzo 2023) "Noi non siamo pronti, loro lo erano perché hanno saputo vivere con intensità". Lo ha detto monsignor Santo Marcianò nell'omelia celebrata per i funerali solenni dei piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 marzo 2023) "Noi non siamo pronti,lo erano perché hanno saputo vivere con intensità". Lo ha detto monsignor Santo Marcianò nell'omelia celebrata per isolenni deiGiuseppe Cipriano e Marco Meneghello...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : L'ultimo saluto al poliziotto Domenico Zorzino. Il feretro, avvolto nel Tricolore, riceve gli onori prima dell'iniz… - ChiranAngelgela : RT @localteamtv: Bologna, corteo funebre accompagna le bare dei migranti morti nel naufragio a Cutro #migranti #cutro #naufragio #funerali… - rep_roma : I funerali dei piloti morti a Guidonia: 'Rimarrete per sempre nei nostri cuori' [aggiornamento delle 17:32] - MuredduGiovanni : RT @intuslegens: Dalle chat sta emergendo che le scelte più aberranti e lesive della dignità umana, come la proibizione dei funerali o la c… - angheluruju11 : RT @romatoday: Tragedia dei cieli a #Guidonia: funerali solenni per i piloti morti -