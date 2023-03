I film horror rovinano il sonno secondo un nuovo studio (Di venerdì 10 marzo 2023) Un nuovo studio suggerisce che guardare film dell'orrore poco prima di andare a dormire è poco consigliabile aa chi ha problemi ad addormentarsi. secondo un recente studio, i film horror fanno esattamente quello che dovrebbero fare quando si tratta di una buona notte di sonno: la rovinano. secondo quanto riferito da Betway Insider, un nuovo studio suggerisce che guardare un film dell'orrore è la peggiore delle 14 attività da fare prima di andare a dormire, almeno se volere dormire a lungo e senza interruzioni. Se state pensando di concedervi l'ultimo film di Scream prima di andare a dormire, preparati a dormire in media solo sette ore e trenta minuti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Unsuggerisce che guardaredell'orrore poco prima di andare a dormire è poco consigliabile aa chi ha problemi ad addormentarsi.un recente, ifanno esattamente quello che dovrebbero fare quando si tratta di una buona notte di: laquanto riferito da Betway Insider, unsuggerisce che guardare undell'orrore è la peggiore delle 14 attività da fare prima di andare a dormire, almeno se volere dormire a lungo e senza interruzioni. Se state pensando di concedervi l'ultimodi Scream prima di andare a dormire, preparati a dormire in media solo sette ore e trenta minuti ...

