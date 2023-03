I due attori si sono conosciuti sul set di "Protezione civile". E, stando alle immagini pubblicate in questi giorno, il loro non sarebbe solo un legame professionale. Chissà che non sia l'inizio di un nuovo amore per entrambi (Di venerdì 10 marzo 2023) Ambra Angiolini è di nuovo innamorata? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno secondo le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna che ha paparazzato l’attrice, 45 anni, con il collega Andrea Bosca, 42. E, stando alle foto, il loro rapporto non è solo professionale. Ambra Angiolini, il ritratto da “Non è la Rai” a oggi X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 marzo 2023) Ambra Angiolini è diinnamorata? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno secondo ledal settimanale Diva e Donna che ha paparazzato l’attrice, 45 anni, con il collega Andrea Bosca, 42. E,foto, ilrapporto non è. Ambra Angiolini, il ritratto da “Non è la Rai” a oggi X ...

