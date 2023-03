I Comuni alla prova del Pnrr, investimenti a rischio nel Sud: studio della Svimez (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 62% dei Comuni del Sud ha giudicato complessa la partecipazione ai bandi del Pnrr contro il 57% dei Comuni del Centro-Nord. La realizzazione di un’infrastruttura sociale al Sud richiede nove mesi in più rispetto alla media dei Comuni italiani. Per scongiurare il rischio di non realizzare gli investimenti del Pnrr nei tempi previsti è necessario dare continuità alle azioni di rafforzamento e supporto delle amministrazioni comunali. Questo si evince dallo studio Svimez “I Comuni alla prova del Pnrr” curato da Serenella Caravella, Carmelo Petraglia e Gaetano Vecchione pubblicato sull’ultimo numero di Informazioni Svimez. Lo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Il 62% deidel Sud ha giudicato complessa la partecipazione ai bandi delcontro il 57% deidel Centro-Nord. La realizzazione di un’infrastruttura sociale al Sud richiede nove mesi in più rispettomedia deiitaliani. Per scongiurare ildi non realizzare glidelnei tempi previsti è necessario dare continuità alle azioni di rafforzamento e supporto delle amministrazioni comunali. Questo si evince dallo“Idel” curato da Serenella Caravella, Carmelo Petraglia e Gaetano Vecchione pubblicato sull’ultimo numero di Informazioni. Lo ...

