I benefici della solitudine | perchè restare soli fa bene?

(Di venerdì 10 marzo 2023) Life&People.it Quando si parla disi usa quasi sempre un’accezione negativa. Stare fuori dal gruppo, essere poco gioviali, non avere la fortuna di condividere, tutte condizioni che si collegano in modo quasi diretto all’esclusione e alla frustrazione. Succede quando si resta a casa il venerdì o il sabato sera, quando per punizione si lascia in stanza un bimbo da solo ed in silenzio e così via per tanti altri stereotipi che ancora esistono. Ma cos’è realmente la? Siamo sicuri che abbia solo un’accezione negativa? Più che una situazione, è uno stato d’animo che la società moderna ci ha insegnato a considerare come una negatività. In realtà isono molteplici, ma troppo spesso si tende a ...