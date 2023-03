I 10 anni di Francesco, Amirante: povertà e gioia i suoi pilastri (Di venerdì 10 marzo 2023) L'attenzione agli ultimi e alle periferie esistenziali, il vivere il Vangelo alla lettera, la Chiesa in uscita. Il tutto riassunto nel nome, Francesco, che incarna proprio le caratteristiche del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) L'attenzione agli ultimi e alle periferie esistenziali, il vivere il Vangelo alla lettera, la Chiesa in uscita. Il tutto riassunto nel nome,, che incarna proprio le caratteristiche del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Le 3 parole dei 10 anni di Papa Francesco: #misericordia (il volto di Dio) #fratellanza (il rapporto tra uomini, po… - vaticannews_it : La lettera di fra Marco Moroni custode del Sacro Convento di #Assisi per ringraziare il Signore del magistero di… - antoniospadaro : Il vero pensiero di #PapaFrancesco su #migranti e rifugiati. 10 anni di riflessioni e appelli (al di la di ogni str… - inblu2000it : RT @TV2000it: 10 anni Pontificato di #PapaFrancesco, serata speciale su #TV2000 Francesco – La Chiesa che vorrei stasera #10marzo in dire… - tg2000it : RT @TV2000it: 10 anni Pontificato di #PapaFrancesco, serata speciale su #TV2000 Francesco – La Chiesa che vorrei stasera #10marzo in dire… -