“Ho avuto una forte emoraggia dopo il parto | non potrò più avere altri figli?”

Buongiorno, ho partorito per la prima volta ad agosto 2020 con parto naturale. dopo l'espulsione della placenta ho avuto un'emorragia di 1000 ml per atonia uterina, la quale è stata arrestata con massaggi e uterotonici e successiva revisione della cavità uterina. Vorrei sapere se in un secondo parto è un evento che ricapiterà e se c'è modo di prevenire che accada. Sarebbe meglio un parto cesareo? Grazie

