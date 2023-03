Highlights e gol Manchester United-Betis 4-1: Europa League 2022/23 (VIDEO) (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Manchester United batte il Betis per 4-1 nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/23. A sbloccare il risultato è Rashford al sesto minuto di gioco, è Juanmi a ristabilire l’equilibrio nella prima frazione. Nella ripresa la formazione di ten Hag riprende in mano le redini del match e firma prima un nuovo vantaggio con il grande gol di Antony e poi l’allungo con la rete di Fernandes. Sul finale è Weghorst a chiudere il match. Di seguito il VIDEO con gli highligths. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilbatte ilper 4-1 nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di/23. A sbloccare il risultato è Rashford al sesto minuto di gioco, è Juanmi a ristabilire l’equilibrio nella prima frazione. Nella ripresa la formazione di ten Hag riprende in mano le redini del match e firma prima un nuovo vantaggio con il grande gol di Antony e poi l’allungo con la rete di Fernandes. Sul finale è Weghorst a chiudere il match. Di seguito ilcon gli highligths. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : Fiorentina-Sivasspor 1-0 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): Barak regala la vittoria ai viola - sportli26181512 : Roma-Real Sociedad 2-0: video gol e highlights: Sblocca El Shaarawy al termine di un'azione pazzesca, raddoppia Kum… - IonaHaiden__28 : RT @Stefano919394: Ho rivisto gli highlights #MilanAtalanta. Mi ha colpito l'esultanza composta di Messias al gol. Di chi sa che la vita è… - FSGC_official : ??| Vittorie fondamentali e altri gran bei gol nel turno infrasettimanale valido per la 23° giornata di campionato.… - Cucciolina96251 : RT @triolo_daniele: Ho visto ora gli highlights di #TottenhamMilan. Praticamente doveva finire - non esagero - 1-3 almeno per noi. Bene cos… -