“Ha vinto mezzo milione”. Compra un Gratta e vinci, poi subito la scoperta: “È lei la fortunata” (Di venerdì 10 marzo 2023) La fortuna ha baciato una piccola tabacchiera di Monserrato, comune di 19mila abitanti della città metropolitana di Cagliari; si è presentata sotto forma di un Gratta e vinci sotto la patina argentata del quale si nascondevano 500mila euro. La vittoria risale al mese di febbraio ed è avvenuta nella tabaccheria gestita da Paolo Piludu, la 3007 di via Carbonara. Quando è arrivata la certificazione da parte dei Monopoli di Stato, il tabaccaio ha potuto affiggere un mega cartello, all’interno del locale, con l’annuncio della grossa vincita. Si tratta di quella più sostanziosa, registrata in tutta la Sardegna nell’ultimo mese e mezzo. Solo poche settimane fa aveva fatto notizia la vincita del 6 al superenalotto. “La vincita” da record “era stata realizzata grazie a un sistema a caratura, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) La fortuna ha baciato una piccola tabacchiera di Monserrato, comune di 19mila abitanti della città metropolitana di Cagliari; si è presentata sotto forma di unsotto la patina argentata del quale si nascondevano 500mila euro. La vittoria risale al mese di febbraio ed è avvenuta nella tabaccheria gestita da Paolo Piludu, la 3007 di via Carbonara. Quando è arrivata la certificazione da parte dei Monopoli di Stato, il tabaccaio ha potuto affiggere un mega cartello, all’interno del locale, con l’annuncio della grossata. Si tratta di quella più sostanziosa, registrata in tutta la Sardegna nell’ultimo mese e. Solo poche settimane fa aveva fatto notizia lata del 6 al superenalotto. “Lata” da record “era stata realizzata grazie a un sistema a caratura, ...

