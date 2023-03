Guerra in Ucraina, il contrattacco di Kiev ai centri logistici russi. Situazione stabile a Bakhmut (Di venerdì 10 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dalla Guerra in Ucraina, dove si è giunti al giorno 380 del conflitto. All’indomani del massiccio attacco aereo da parte di Mosca su tutta l’Ucraina, uno dei più violenti dall’inizio della Guerra, nelle regioni ucraine di Poltava, Kharkiv e Dnipropetrovsk è stato lanciato l’allarme aereo durante la notte. Secondo gli analisti americani dell’Institute ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ultimi aggiornamenti dallain, dove si è giunti al giorno 380 del conflitto. All’indomani del massiccio attacco aereo da parte di Mosca su tutta l’, uno dei più violenti dall’inizio della, nelle regioni ucraine di Poltava, Kharkiv e Dnipropetrovsk è stato lanciato l’allarme aereo durante la notte. Secondo gli analisti americani dell’Institute ... TAG24.

