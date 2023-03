Guerra in Ucraina, il capo della Wagner: «Putin ci ha tagliati fuori dai rifornimenti» (Di venerdì 10 marzo 2023) Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha detto che la sua compagnia è stata tagliata fuori dalle comunicazioni speciali con le autorità russe. La punizione sarebbe scattata a causa delle sue richieste di fornire munizioni. «Siamo stati “tagliati fuori” da Putin», ha detto Prigozhin secondo quanto riporta il suo servizio stampa citato dalla Cnn. «Per farmi smettere di chiedere munizioni, mi sono stati spenti tutti i telefoni speciali in tutti gli uffici e anche bloccati tutti i passaggi ai dipartimenti responsabili delle decisioni», ha scritto sul canale Telegram del suo ufficio stampa, aggiungendo che chiederà le forniture di proiettili attraverso i media. Intanto in un’intervista a La Stampa il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky Mykhailo ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) IlYevgeny Prigozhin ha detto che la sua compagnia è stata tagliatadalle comunicazioni speciali con le autorità russe. La punizione sarebbe scattata a causa delle sue richieste di fornire munizioni. «Siamo stati “” da», ha detto Prigozhin secondo quanto riporta il suo servizio stampa citato dalla Cnn. «Per farmi smettere di chiedere munizioni, mi sono stati spenti tutti i telefoni speciali in tutti gli uffici e anche bloccati tutti i passaggi ai dipartimenti responsabili delle decisioni», ha scritto sul canale Telegram del suo ufficio stampa, aggiungendo che chiederà le forniture di proiettili attraverso i media. Intanto in un’intervista a La Stampa il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky Mykhailo ...

