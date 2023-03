Guerra dei chip. Così i Paesi Bassi limiteranno l’export verso la Cina (Di venerdì 10 marzo 2023) Amsterdam si è finalmente mossa per limitare (ulteriormente) le esportazioni dei suoi prodotti tecnologici di punta: i macchinari per la litografia ultravioletta, l’equivalente degli “stampi” per i semiconduttori. Mercoledì il ministro del commercio olandese Liesje Schreinemacher ha delineato le nuove misure, spiegando che le aziende – tra tutte, il leader globale del settore Asml – dovranno richiedere al governo le licenze per esportare questa tecnologia. “Alla luce degli sviluppi tecnologici e del contesto geopolitico, il gabinetto olandese ha concluso che è necessario per la sicurezza (inter)nazionale ampliare l’attuale controllo delle esportazioni di specifiche apparecchiature per la produzione di semiconduttori”, ha scritto Schreinemacher in una lettera al Parlamento. La funzionaria ha sottolineato che le misure “chirurgiche” riguarderanno solo i sistemi ad alta precisione in ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Amsterdam si è finalmente mossa per limitare (ulteriormente) le esportazioni dei suoi prodotti tecnologici di punta: i macchinari per la litografia ultravioletta, l’equivalente degli “stampi” per i semiconduttori. Mercoledì il ministro del commercio olandese Liesje Schreinemacher ha delineato le nuove misure, spiegando che le aziende – tra tutte, il leader globale del settore Asml – dovranno richiedere al governo le licenze per esportare questa tecnologia. “Alla luce degli sviluppi tecnologici e del contesto geopolitico, il gabinetto olandese ha concluso che è necessario per la sicurezza (inter)nazionale ampliare l’attuale controllo delle esportazioni di specifiche apparecchiature per la produzione di semiconduttori”, ha scritto Schreinemacher in una lettera al Parlamento. La funzionaria ha sottolineato che le misure “chirurgiche” riguarderanno solo i sistemi ad alta precisione in ...

