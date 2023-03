Guendalina Tavassi fuori di sé | lo sfogo contro gli autori del GF Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 marzo 2023) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 si è aperta in modo insolito. Alfonso Signorini, infatti, ha abbandonato la sua solita leggerezza per lasciare spazio a dei duri rimproveri verso Edoardo. La situazione, poi, è degenerata con la squalifica di Edoardo Donnamaria. Alle numerose lamentele da parte del pubblico, si è aggiunta anche la voce di. La donna si è soffermata sul trattamento ricevuto dai due concorrenti, esprimendo parole severe nei confronti del programma e degli. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,va su tutte le furie: la rabbia verso gliè stanca di dover assistere a simili ...