Guendalina Tavassi contro il “GF Vip” e Signorini | “Andassero a fa***lo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : “Follia, uno scandalo”: Guendalina e la dura reazione alla decisione del GF Vip su Tavassi e Donnamaria, interviene… - RobertaCupito : Come diversi anni fa Margherita disse a Guendalina Tavassi quando fu eliminata..'Edoardo Donnamaria tu sei il Grand… - gineanto : @AntoniaDesider1 @GrandeFratello Perché Tavassi è ben protetto, lo hanno ammonito quando doveva uscire dopo aver st… - infoitcultura : Guendalina Tavassi contro il Gf Vip e Signorini - infoitcultura : Guendalina Tavassi furiosa contro il GF Vip: “Ragazzi uscite tutti!” -

La conduttrice dopo aver parlato di fatti di cronaca più importanti e aver dato la parola a, che ha raccontato nei particolari la famosa aggressione alla scuola di ballo a cui ha ...'Stanno fuori di testa, le cose gravi degli altri Continuo a pensare che le uniche parole da squalifica fossero quelle di Attilio Romita', ha tuonato mamma. Ancor più dura. Pure ...Oggi Barbara d'Urso nel suo rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha parlato dapprima dei fatti di cronaca più rilevanti e poi ha dato ampio spazio a, che ha raccontato con dovizia di particolari la famosa aggressione alla scuola di ballo a cui ha assistito in prima persona. Finito questo blocco ha colto la palla al balzo per ...

Guendalina Tavassi è una furia contro il GFVip: "Scandalo! Ragazzi uscite" Biccy

A non aver preso affatto bene i provvedimenti del GF Vip nella prima serata di ieri è certamente stata la famiglia di Edoardo Tavassi. La sorella Guendalina e la madre Emanuela Fuin non avrebbero ...Guendalina Tavassi ha criticato in modo furioso le ultime decisioni prese dalla redazione del GF Vip: lo sfogo sui social.