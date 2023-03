Guardia Costiera: “Oltre 1000 migranti in pericolo”, partiti i soccorsi (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Massiccia operazione Sar della Guardia Costiera con l'ausilio di una nave della Marina per soccorrere tre barconi con mille persone a bordo al largo della Sicilia. I soccorsi sono partiti e i profughi saranno portati a Messina, Siracusa e Pozzallo. Intanto a Lampedusa sbarchi senza sosta e un nuovo naufragio, ma senza vittime: approdate altre 605 persone, hotspot al collasso con Oltre 3.000 ospiti. Nave di Emergency a Brindisi con 105 stranieri. È previsto per le ore 22 di oggi l'arrivo al porto di Crotone di un folto gruppo di migranti soccorsi al largo della costa calabrese da alcune unità della Guardia Costiera. Dopo l'avvistamento della barca, segnalata da Frontex a circa 70 miglia da Crotone, è scattata subito l'operazione di soccorso che ha impegnato ... Leggi su agi (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Massiccia operazione Sar dellacon l'ausilio di una nave della Marina per soccorrere tre barconi con mille persone a bordo al largo della Sicilia. I soccorsi sonoe i profughi saranno portati a Messina, Siracusa e Pozzallo. Intanto a Lampedusa sbarchi senza sosta e un nuovo naufragio, ma senza vittime: approdate altre 605 persone, hotspot al collasso con3.000 ospiti. Nave di Emergency a Brindisi con 105 stranieri. È previsto per le ore 22 di oggi l'arrivo al porto di Crotone di un folto gruppo disoccorsi al largo della costa calabrese da alcune unità della. Dopo l'avvistamento della barca, segnalata da Frontex a circa 70 miglia da Crotone, è scattata subito l'operazione di soccorso che ha impegnato ...

