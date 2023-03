Guardia Costiera “Mille migranti in pericolo al largo della Calabria” (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Proseguono le attività in mare della Guardia Costiera in soccorso di diverse imbarcazioni che tentano di raggiungere le coste italiane.In queste ore le motovedette SAR CP 320, CP 322 e CP 329 della Guardia Costiera stanno intervenendo, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo.Altre unità della Guardia Costiera – Nave Dattilo e le motovedette SAR CP 326 e CP 325 – stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a Sud-Est di Roccella Ionica.“I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa della Guardia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Proseguono le attività in marein soccorso di diverse imbarcazioni che tentano di raggiungere le coste italiane.In queste ore le motovedette SAR CP 320, CP 322 e CP 329stanno intervenendo, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500a bordo.Altre unità– Nave Dattilo e le motovedette SAR CP 326 e CP 325 – stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a Sud-Est di Roccella Ionica.“I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa...

