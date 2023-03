Guardia Costiera e Marina cercano di salvare più di mille migranti in pericolo. La Nave Diciotti soccorre oltre 480 persone. Salgono a 73 le vittime a Cutro, i familiari: “L’invito a Palazzo Chigi? Troppo tardi, stiamo partendo tutti” (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Viminale: «Tremila persone sbarcate in tre giorni». Quarantuno le barche soccorse davanti all’isola siciliana da Guardia Costiera e Gdf Leggi su lastampa (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Viminale: «Tremilasbarcate in tre giorni». Quarantuno le barche soccorse davanti all’isola siciliana dae Gdf

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : Ieri con il nostro aereo #Seabird abbiamo avvistato 19 imbarcazioni in difficoltà sulla rotta tunisina. Nelle immag… - Agenzia_Ansa : La Guardia costiera sta intervenendo in soccorso di circa 1.300 persone che si trovano su imbarcazioni che stanno c… - PiazzapulitaLA7 : Quando in mare aperto c'erano le navi della Guardia Costiera e della Marina Militare. Quando c'era Mare Nostrum. Qu… - ClaudioCrucia61 : @LaZanzaraR24 @MPSkino @giucruciani Capita anche a te di dire una cosa giusta sul consigliodeiMinistriaCutro, una b… - massimo21021987 : RT @aspide_l: Ah…. ci sarebbe da domandare perché invece in occasione della tragedia di Cutro non esce la Guardia Costiera, ma la Guardia d… -