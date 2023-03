Gse | cda nomina Vinicio Vigilante nuovo ad

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. -(Adnkronos) - IlCda del GSE, Gestore dei Servizi Energetici, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera attraverso gli indirizzi strategici del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha conferito aMose'l'incarico di Amministratore Delegato., avvocato, in GSE fin dalla nascita della società, "ha maturato una significativa esperienza nel settore energetica" e negli ultimi quattro anni ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento Affari Legali, Regolatori e Istituzionali del GSE. Nel Cda che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, accanto al presidente Paolo Arrigoni e all'amministratore delegato, siedono caterina Belletti, Roberta Toffanin e Andrea Ripa di Meana. Il ...

