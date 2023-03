Grillo indagato, Gasparri: Faceva il giustizialista e ora è nei guai per un reato voluto dal M5S (Di venerdì 10 marzo 2023) “Noi eravamo garantisti e siamo garantisti. Grillo era giustizialista all’assalto di tutti e ora è indagato per traffico di influenze. Casomai sarà innocente. Vedremo. Hanno voluto il cervellotico reato di traffico di influenze e ora Grillo ne assapora le conseguenze. ‘Gioacchino fece la legge e Gioacchino fu appeso’, dice un vecchio motto riferito a Murat. Grillo forse ignora la storia, ma vive la cronaca del suo declino. In bocca al lupo. Come politico ha fatto danni e ha fallito. Come indagato forse gli andrà meglio. Non urleremo contro di lui come fa lui contro gli altri. Ma non ci stracciamo le vesti per la sua fine”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) “Noi eravamo garantisti e siamo garantisti.eraall’assalto di tutti e ora èper traffico di influenze. Casomai sarà innocente. Vedremo. Hannoil cervelloticodi traffico di influenze e orane assapora le conseguenze. ‘Gioacchino fece la legge e Gioacchino fu appeso’, dice un vecchio motto riferito a Murat.forse ignora la storia, ma vive la cronaca del suo declino. In bocca al lupo. Come politico ha fatto danni e ha fallito. Comeforse gli andrà meglio. Non urleremo contro di lui come fa lui contro gli altri. Ma non ci stracciamo le vesti per la sua fine”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

